國際財經

美國總統特朗普政府宣布一系列抗疫救經濟措施，包括在財政及貨幣政策方面落墨。財長努欽周二在白宮記者會表示，

華府將會「即時」(immediately)向美國國民派錢，幫助國民度過疫情危機。

努欽稱，美國國民現時急須現金，政府將即時開始、在兩周之內，向國民發放緊張援助金。

《華盛頓郵報》稍早時報道，白宮政府尋求推出總值850億美元的刺激經濟措施。

CNBC則引述消息稱，美國監管機構計劃改革現行條例，以放寬銀行流動性。

聯儲局則公布新措施，協助有困難的企業獲得短期融資資金。