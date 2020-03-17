國際財經

市場仍然憂慮新冠肺炎疫情蔓延，美股周二開市反彈後，又曾跌穿20000點。不過，多國央行不斷向市場放水終發揮功效，加上美國白宮官員稱，會盡快向美國公民派錢，刺激道指中段反覆上試盤中暫時高位，現時升幅擴大至超過1000點。

截至本港時間凌晨約零時09分，道指報21308點，漲1119點或5.55%；較早時低見19882點，倒跌306點。標普500指數暫報2546點，升160點或6.71%。納指報7382點，升477點或6.92%。科技股表現較佳，英特爾股價現時抽升15.13%，微軟都上揚逾8%，蘋果反彈6.11%。陶氏(DOW)攀升20.45%，暫時為表現最佳的道指成分股。

旅遊相關股份沽壓未止，飛機製造商波音再插3.61%，暫時為跌幅最大的道指成分股；早段曾挫21.88%。

美國總統特朗普表示，當地新冠肺炎疫情爆發的最壞情況，可能持續至今年8月才結束，並認為美國的經濟會受到疫情拖累，可能正步入衰退，但沒有需要押後11月大選。

為防止在新型冠狀病毒大流行期間貨幣市場陷入凍結，歐洲央行向銀行投放1090億歐羅的第一期臨時資金。是次現金投放是歐洲央行上周公布的一系列措施的一部分，這些措施還包括增加購買債券，以及從6月開始對其定向長期貸款計劃提供更優惠條件。

美元兌主要貨幣抽升逾1%

數據方面，美國2月零售銷售下跌0.5%，與市場預期增長相反；扣除汽車、汽油、建築材料和食品服務，2月零售銷售按月持平。

市場避險情緒稍為收歛，美國國庫券價格回落，孳息率相應回升，10年期美債息抽高11.55個基點，暫報0.85厘。

美元急飆，ICE美滙指數上升1.69%，報99.72；美元兌主要貨幣全線上漲超過1%，兌日圓升1.42%，報107.4日圓。歐羅回落1.75%，退守至1.0986美元；英鎊都跌1.94%，兌1.2033美元。

油價反覆喘穩，紐約即月期油微升1.18%，每桶暫報29.04美元，稍早時一度回升上30美元關。倫敦布蘭特即月期油在30美元附近徘徊，現時升0.67%，報30.25美元。