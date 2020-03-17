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今日 19:27 國際財經

德銀料疫情致亞洲經濟再面臨挑戰

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德意志銀行研究報告顯示，現階段亞洲的新型冠狀病毒肺炎疫情有所好轉，經濟正重回正軌。但由於歐洲和美國疫情持續升級，亞洲經濟或將面臨二次挑戰。

歐洲和美國的疫情正日益嚴重。德銀美國醫療衞生研究團隊預計，至3月20日，美國和德國都將出現超過5700宗新冠肺炎病例；至6月，歐美病例或達數十萬宗。

基於預期疫情在歐美大規模蔓延，德銀近日大幅下調這兩地短期經濟增速預期，預計美國次季經濟增速將降為負值；歐羅區則可能經歷更嚴重經濟負增長，從第三季開始好轉。

德銀亦預測，亞洲區內消費市場於首季受疫情衝擊最為嚴重。而愈來愈多跡象表明，新加坡、中國和香港的經濟活動正重回正軌，消費料將在4月回暖。計入季節性調整，從按季增長率來看，亞洲今季消費和GDP增速可能為負值，消費或於下季反彈。

不過，歐美疫情形勢嚴峻，可能為亞洲經濟體帶來第二波挑戰。雖然消費逐步復甦，但由於美國和歐盟需求萎縮，亞洲出口或將走弱。

德銀表示，受美國、歐羅區和日本近期經濟低迷影響，亞洲出口繼2019年下降0.6%後，預計今年將繼續下降3.7%，但有望在2021年大幅反彈7.7%。在此情況下，今年淨出口對亞洲經濟增長的貢獻率可能降至零，甚至為負。

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