國際財經 即巿股評

新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，各國政府雖陸續推出減息措施救市，但環球股市持續暴跌，倫敦金雖於上周一（3月9日）裂口高開並一度暴漲至1702.91美元，刷新2012年12月以來的逾7年新高，但其後市埸的恐慌性拋售蔓延至黃金資產，倫敦金自此急轉直下。

歐洲央行於上周四（3月12日）的貨幣政策會議中承諾在年底前額外增加購債1200億歐羅，並將QE規模從200億增加到400億歐羅，歐羅/美元受累下跌，加上美國股市開市後亦出現巨型下跌裂口，倫敦金受累短線插水逾70美元，創2月7日以來的一個月新低。

雪上加霜的是，儘管聯儲局在周一（3月16日）緊急減息1厘並重啟量化寬鬆措施，但市場並不買賬，美股於兩周內三度觸發熔斷機制，美國道指大幅下跌近3000點，創下自1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅。倫敦金在開市後短暫反彈40美元至1562美元，但很快掉頭回落，一度大跌逾110美元至1450美元附近才企穩。事實上，倫敦金直至周一已連續5日下跌，並於6個交易日內大跌250美元（14.8%）至1450.66美元，刷新去年11月以來的近四個月新低。

技術分析方面，倫敦金於3月9日刷新7年新高1702.91美元後大幅回落，並一舉跌穿周線圖上升通道並大插逾250美元。現時金價已逼近1430美元支持（由2019年4月29日低位1266.10至2020年3月9日高位1702.91上升浪的61.8%斐波那契回吐水平），若倫敦金短期內能企穩此支持之上的話，後市或能繼續上探1530美元，甚至是1600美元關口。

交易策略方面，我們根據3月10日策略於1640美元建立的倫敦金買盤（上望1680美元，跌穿1637美元止損）已於1637美元平倉，虧損3美元。短期內待倫敦金下跌至1438-1440美元區域買入，上望1478美元，跌穿1435美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供