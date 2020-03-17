國際財經

各國加大救市力度，國際貨幣基金組織(IMF)亦準備動用1萬億美元貸款，支持成員國應對危機，惟歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報5083點，跌67點或1.32%；德國DAX指數報8645點，跌96點或1.1%；法國CAC 40指數報3854點，跌25點或0.66%；意大利富時MIB指數報15117點，漲137點或0.92%。

道指期貨在亞洲早段時間大漲800點至停板，恢復交易後升幅持續收窄，現報20456點，升195點。

美股總統特朗普表示，當地新冠肺炎疫情爆發的最壞情況，可能持續至今年8月才結束，並認為美國的經濟會受到疫情拖累，可能正步入衰退，但沒有需要押後11月大選。

不過，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)其後表示，白宮和國會已經制訂約4000億美元的措施，來抵消新型冠狀病毒對經濟的衝擊，政府還打算再增加一倍至8000億美元，增量多數來自臨時削減薪酬稅。

另外，歐盟建議禁止海外訪客進入歐洲30天；西班牙亦封鎖全國15天，不准國內4600萬名公民從事非必要的活動；意大利早前已因疫情嚴重而全國封城；法國與美國三藩市禁止居民非必要外出；德國也已限制國內大部分經濟活動。

數據方面，英國截至1月的三個月按ILO標準的就業人口增加18.4萬至3298.5萬人，預期為增加14.3萬人，失業率為3.9%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報29.12美元，漲0.42美元或1.46%；倫敦布蘭特期油報29.97美元，跌0.08美元或0.27%。