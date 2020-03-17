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諾獎學者:聯儲局不足以助美避過衰退

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諾貝爾經濟學得獎者、哥倫比亞大學教授斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)認為，美國聯儲局採取了激進政策行動，但不足以幫助美國避過因新型冠狀病毒疫情爆發而引起的經濟衰退。

美國聯儲局周日將聯邦基金利率目標範圍降到0至0.25厘，同時重啟量化寬鬆(QE)，準備購買總值7000億美元(約5.46萬億港元)債券，以保護經濟免受疫情的衝擊。儘管如此，美國股市周一繼續暴跌，道指更創下自1987年「黑色星期一」以來最糟糕的一天。

世界銀行前首席經濟學家斯蒂格利茨接受CNBC採訪時表示，鑑於不確定性，考慮到這麼多人的收入銳減的事實，聯儲局的行動最多只可以幫助穩定金融市場，但顯然地，當局連這個也沒有做得到。他說，如果聯儲局沒有採取行動，情況可能會更糟。而問題在於，這是一種不同於尋常的危機，不單單是需求的問題。

他解釋說，由於擔憂疫情的危害，商人們紛紛關閉生意。在美國，紐約市的餐館已經關閉，更多的需求並不能解決這個特殊的問題。

斯蒂格利茨又指出，儘管金融機構已經保證，他們在市場崩潰時的地位依然穩固，但沒有一家銀行能倖免於重大經濟衰退的影響，即使它有足夠的資本。他認為，人們將無法償還貸款、無法獲得新的貸款，企業不會獲得新的貸款。銀行的商業模式對商業周期非常敏感。

他續稱，長期以來，貨幣政策的效果確實有限。他主張提供有針對性的援助，以幫助人們和部門度過公共衞生突發事件，而這種支持應該集中在那些將面臨巨大壓力的人身上，加強衞生保健系統的能力，鼓勵人們不要進行社交。

斯蒂格利茨又以香港政府向成年居民發放1萬元現金為例，指政府將需要向承受巨大壓力的人們籌集大量資金，這可以稱之為「直升機撒錢」。他補充道，事實上，在當前緊迫的情況下，政府大規模支出而不關注赤字是正確的。赤字是將來必須解決的問題。當第二次世界大戰發生時，政府不會問「我們能負擔得起嗎」，只會把錢花在需要花的地方。

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