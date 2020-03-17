國際財經

環球各國加大救市力度，加上國際貨幣基金組織(IMF)準備動用1萬億美元貸款，支持成員國應對危機，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報5249點，升97點或1.9%；德國DAX指數報9048點，漲306點或3.5%；法國CAC 40指數報4025點，漲144點或3.72%；意大利富時MIB指數報15652點，漲671點或4.48%。

美股道指期貨在亞洲早段時間大漲800點至停板，報21061點。

美股昨晚暴瀉，是1987年10月19日「黑色星期一」以來災情最慘重一天。總統特朗普表示，當地新冠肺炎疫情爆發的最壞情況，可能持續至今年8月才結束，又認為美國的經濟會受到疫情拖累，可能正步入衰退，但沒有需要押後11月大選。

不過，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)其後表示，白宮和國會已經制定了約4000億美元(約3.12萬億港元)的措施，來抵消新型冠狀病毒對經濟的衝擊，政府還打算再增加一倍至8000億美元(6.24萬億港元)，增量多數來自臨時削減薪酬稅。財長努欽(Steven Mnuchin)亦指出，美國的銀行系統能夠應對美國聯儲局最新的緊急減息，而特朗普政府目標確保企業在當前的新冠疫情危機中得到流動性。

新型肺炎疫情在歐洲持續惡化，歐盟收緊沽空規定，並預警由疫情引發的市場暴跌，或持續數周。歐羅區各成員國財長則承諾無限制地致力於對抗新冠疫情的經濟影響，稱他們將竭盡全力恢復信心和支持經濟快速復甦。

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃亦表示，正準備調動1萬億美元(約7.8萬億港元)的貸款能力，以幫助各國應對新型冠狀病毒疫情。

新冠病毒肆虐之下，歐盟建議禁止海外訪客進入歐洲30天；西班牙亦封鎖全國15天，不准國內4600萬名公民從事非必要的活動；意大利早前已因疫情嚴重而全國封城；法國與美國三藩市禁止居民非必要外出；德國也已限制國內大部分經濟活動。

油價在上日創4年新低後反彈，紐約原油期貨現時每桶報29.98美元，漲1.28美元或4.46%；倫敦布蘭特期油報30.81美元，漲0.76美元或2.53%。