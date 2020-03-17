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今日 12:41 國際財經

菲律賓交易所擬周四重新開市

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菲律賓宣布今日暫停金融市場交易，菲律賓證券交易所表示，計劃在周四重新開放市場，意味該國的金融交易將迅速恢復。

另外，菲律賓央行行長迪奧克諾(Benjamin Diokno)指出，該行傾向於在周四舉行的例會上減息50個基點。

他接受外電訪問時稱，鑑於油價下跌有望進一步抑制通脹，仍有充足的貨幣政策寬鬆空間。他補充說，今年的6%經濟增長率目標仍然合理。

新冠肺炎疫情持續全球擴散，美股三大指數暴跌，菲律賓宣布今日暫停股市、債市和外滙市場交易，成為第一個因疫情關閉金融市場的國家。

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