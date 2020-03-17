即巿股評 國際財經

華爾街上周異常震盪，道指每天波幅平均1498點，其中3天「戰況」特別激烈。先是上周一(9日)），三大指數開市幾分鐘就下滑逾7%，觸動「熔斷機制」而停市15分鐘，道指急插2013點(7.79%)收市，屬史上最大單日點數跌幅。

到了上周四(12日)，開市約5分鐘又勁瀉停板，道指、標普500指數及納指收市同樣挫近一成，是1987年10月19日「黑色星期一」以來災情最慘重一天，並由2月的紀錄高位回落超過20%，步入技術性熊市。

上周五(13日)市況喘穩，美國總統特朗普宣布全國進入緊急狀態，同時動用500億美元聯邦基金對抗新冠肺炎疫情。聯儲局在周四已率先向回購市場注入5000億美元，並表示在本月餘下日子每周進行5000億美元1個月和3個月期的回購操作，向市場提供流動性。上周五道指抽升1985點(9.36%)，以23185點收市，創點數單日漲幅紀錄；標指及納指分別上揚9.29%與9.35%。

美股「牛轉熊」第二日即反彈約10%，先前由於疫情逃離華爾街的避險資金，似有重投股市跡象。憑美股單日表現，不足以判斷資金流向，但傳統避險工具包括日圓(兌美元)、美國國債、黃金等都從月初高位顯著回落，尤其是金價，上周一剛造出今年新高1703美元，兩日後便失守10天線，到了美股步入熊市之際，金價低見1576美元，且跌穿50天線收市，中短線技術急速轉差。撇除央媽特別是內地人行沽金，以及全球持金量最大ETF的SPDR Gold Shares減持黃金的因素，相關避險資產價格大幅調整，一定程度反映避險資金或回流已累積巨大跌幅的股市，博超賣反彈。

正當美股似乎剛找到短期底部之際，聯儲局突然於美國時間周日(15日)下午宣布大幅減息1厘，返回「零利率」(聯邦基金利率目標區間降到0厘至0.25厘)，並推出7000億美元量寬(QE)亦即是買債措施，每月以至每周QE規模更不設上限，原定在當地時間周二及周三(17日和18日)舉行的議息會議則取消。主席鮑威爾明言，美國不適宜實行負利率，惟強調有充裕空間去調整政策(have plenty of space to adjust our policy)。

然而，聯儲局匆匆於議息會期之外緊急大幅減息及重啟量寬，反令投資者猜測面對疫情惡化，局方比市場更驚慌以致大失方寸，擾亂了避險資金的流向節奏，道指期貨昨天在亞洲時段一度跌停板，日圓和金價也明顯反彈。話說回來，道指昨甫開市又插水逾2700點，短線尋底何時完成，還須看多幾天表現才有定論。

港股昨亦急瀉近千點收市，附【圖】所見，恒指已失守以1個標準差計算的TrendWatch下降通道兩天，而短線、中線、平滑中線市寬都跌穿支持區，現況只能用一句「勁超賣」形容。

信報投資研究部

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