即巿股評 國際財經

華爾街上周異常震盪,道指每天波幅平均1498點,其中3天「戰況」特別激烈。先是上周一(9日)),三大指數開市幾分鐘就下滑逾7%,觸動「熔斷機制」而停市15分鐘,道指急插2013點(7.79%)收市,屬史上最大單日點數跌幅。

到了上周四(12日),開市約5分鐘又勁瀉停板,道指、標普500指數及納指收市同樣挫近一成,是1987年10月19日「黑色星期一」以來災情最慘重一天,並由2月的紀錄高位回落超過20%,步入技術性熊市。

上周五(13日)市況喘穩,美國總統特朗普宣布全國進入緊急狀態,同時動用500億美元聯邦基金對抗新冠肺炎疫情。聯儲局在周四已率先向回購市場注入5000億美元,並表示在本月餘下日子每周進行5000億美元1個月和3個月期的回購操作,向市場提供流動性。上周五道指抽升1985點(9.36%),以23185點收市,創點數單日漲幅紀錄;標指及納指分別上揚9.29%與9.35%。

美股「牛轉熊」第二日即反彈約10%,先前由於疫情逃離華爾街的避險資金,似有重投股市跡象。憑美股單日表現,不足以判斷資金流向,但傳統避險工具包括日圓(兌美元)、美國國債、黃金等都從月初高位顯著回落,尤其是金價,上周一剛造出今年新高1703美元,兩日後便失守10天線,到了美股步入熊市之際,金價低見1576美元,且跌穿50天線收市,中短線技術急速轉差。撇除央媽特別是內地人行沽金,以及全球持金量最大ETF的SPDR Gold Shares減持黃金的因素,相關避險資產價格大幅調整,一定程度反映避險資金或回流已累積巨大跌幅的股市,博超賣反彈。

正當美股似乎剛找到短期底部之際,聯儲局突然於美國時間周日(15日)下午宣布大幅減息1厘,返回「零利率」(聯邦基金利率目標區間降到0厘至0.25厘),並推出7000億美元量寬(QE)亦即是買債措施,每月以至每周QE規模更不設上限,原定在當地時間周二及周三(17日和18日)舉行的議息會議則取消。主席鮑威爾明言,美國不適宜實行負利率,惟強調有充裕空間去調整政策(have plenty of space to adjust our policy)。

然而,聯儲局匆匆於議息會期之外緊急大幅減息及重啟量寬,反令投資者猜測面對疫情惡化,局方比市場更驚慌以致大失方寸,擾亂了避險資金的流向節奏,道指期貨昨天在亞洲時段一度跌停板,日圓和金價也明顯反彈。話說回來,道指昨甫開市又插水逾2700點,短線尋底何時完成,還須看多幾天表現才有定論。

港股昨亦急瀉近千點收市,附【圖】所見,恒指已失守以1個標準差計算的TrendWatch下降通道兩天,而短線、中線、平滑中線市寬都跌穿支持區,現況只能用一句「勁超賣」形容。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容