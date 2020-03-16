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加拿大股市跌近10% 創4年新低

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加拿大政府公布新一輪應對新型肺炎疫情擴散措施，市場更加憂慮全球經濟受疫情衝擊的嚴重程度，多倫多股市周一再跌近10%，創下逾4年新低。

加拿大總理杜魯多公布，限制非加拿大公民入境，美國人除外。

多倫多證交所指數收市跌9.9%，報12360點，是2016年2月以來最低。與2月20日創下紀錄新高相比，跌幅達到31%。

加拿大央行並無像美國聯儲局般突然宣布減息，但也公布多項措施，以增加金融市場資金流通性。一般預期，加拿大央行將於4月15日議息會議上，把基準利率再下調0.5個百分點，至0.25%。

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