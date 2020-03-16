國際財經

聯儲局在剛過去的周日突然再減息1厘及重啟量化寬鬆(QE)措施，但華爾街恐慌情緒擴大，拖累美股急瀉，在開市不久即跌停板；道指尾段跌幅一度擴大至超過3000點，因為美國總統特朗普稱，當地新冠肺炎疫情大爆發的最壞情況，預料將持續直至今年8月，又認為美國的經濟會受到疫情拖累，可能正步入衰退；加拿大也宣布「鎖國」，歐盟都動議在未來30日，禁止包括英國在內的「第三國」進入26個神根公約國，並禁止外國旅客非必要旅遊。

道指收市報20188點，跌2997點或12.93%，為1987年股災以來最大單日跌幅。標普500指數收報2386點，跌324點或11.98%；納指報6904點，跌970點或12.32%。旅遊及相關股份成為重災區，飛機製造商波音公司股價急滑23.85%，為表現最差的道指成分股；旅遊保險股Travelers跌幅都超過兩成。

聯儲局周日因應新冠肺炎疫情，再次減息1厘，並且推出總值7000億美元的量化寬鬆措施，表示新一輪7000億美元的量寬措施包括購入5000億美元國庫券，與2000億元按揭證券。有關措施周一開始，首批購入額為400億美元。

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，正準備調動1萬億美元的貸款能力，以幫助各國應對新型冠狀病毒疫情。

她還呼籲，在貨幣、財政和監管支持等方面，進行全球協作，指為了防止疫情對經濟造成長期損害，有必要出台額外的財政刺激措施。

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