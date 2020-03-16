國際財經

美國聯儲局再向市場注入流動性。紐約聯儲銀行宣布第二度推出隔夜回購，周一累積的回購總金額達到5000億美元。

紐約聯儲表示，美國東岸時間下午1時半，將會提供額外隔夜回購，本輪行動是要確保短期美元融資市場的運作暢順。