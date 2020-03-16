國際財經

紐元/美元自年初開始持續下跌，直至3月3日美國聯儲局宣布緊急降息0.5%後，美滙指數大幅走弱，同時帶動紐元/美元由本月初起大幅反彈。雖然油組(OPEC)與俄羅斯的石油減產磋商意外破裂，引發沙地啟動原油價格戰，令油價在上周一(3月9日)閃崩並拖累金滙股市劇烈波動，紐元/美元亦一度急挫逾300點至0.6008，刷新自2009年5月以來的近11年新低，但是滙價很快便收復所有失地轉跌為升，當日更反彈至0.6447，創2月13日以來的近一個月新高。

可惜紐元/美元的反彈僅曇花一現，其後滙價繼續呈下跌趨勢。值得留意的是，紐西蘭央行於今日(3月16日)凌晨3點緊急降息0.75%，將官方隔夜現金利率下調至0.25%，貨幣政策委員會一致同意將利率保持在這個水平至少12個月，此舉令紐元/美元在今日開市後裂口低開並再度刷新近11年新低至0.6007，逼近0.6000大關。

不過，美國聯儲局在今日凌晨5點再度宣布緊急減息1厘，並重啟量化寬鬆措施。由於美國在14日內兩度緊急減息，減息間隔之短及力度之狠為歷史罕見，紐元/美元一度從11年低位大幅反彈近150點至0.6150附近，但很快滙價再度回吐全部升幅，目前維持於0.6060附近波動。未來應留意周四(3月19日)05:45將公布紐西蘭第四季度國內生產總值(GDP)，若數據顯示紐西蘭經濟出現衰退跡象的話，或有機會未能守住0.6000關口。

技術分析方面，紐元/美元自年初起於下降通道頂部受阻後持續下跌，其後滙價跌至0.62關口後雖呈小幅反彈，但紐元/美元反彈至0.6447後便再次調頭向下，現時滙價已下探至下降通道底部0.6000水平，若紐元/美元能企穩此支持之上的話，後市或會有一個較大幅度的反彈，滙價或可上探0.6200，甚至是0.6400水平。

交易策略方面，我們根據2月12日策略於0.6380建立的紐元/美元買盤(上望0.6515，跌穿0.6350止損)已於0.6350平倉，虧損30點。短期內待紐元/美元回落至0.5980-0.6000買入，上望0.6190，跌穿0.5945止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供