國際財經

聯儲局兩周內第二次緊急減息，且重啟量化寬鬆措施，市場避險情緒急增，歐洲股市中段挫逾6%。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報5019點，挫346點或6.47%；德國DAX指數報8520點，挫711點或7.7%；法國CAC 40指數報3762點，挫356點或8.55%；意大利富時MIB指數報14664點，挫1289點或8.08%。

道指期貨重挫逾千點至停板，停板前報21798點，跌1041點。

美國聯儲局突然再減息1厘，並推出總值7000億美元的量化寬鬆措施，主席鮑威爾表示，美國仍不太可能追隨日本和歐洲央行實施負利率政策，聯儲局不認為負利率是合適的應對措施。

另外，六大央行採聯合行動，確保美元流動性。聯儲局、日本央行、歐洲央行、瑞士央行、加拿大央行、英倫銀行發布協調行動聲明，指他們將利用現有貨幣互換額度，為美元的供應提供支持。南韓央行召開緊急金融貨幣委員會會議，決定下調基準利率50基點，由1.25厘降至0.75厘，符合市場預期。

歐洲央行管委暨奧地利央行行長霍爾茨曼(Robert Holzmann)表示，若歐洲央行認為有必要在政府公債領域採取進一步刺激措施，以幫助各國應對疫情衝擊。

油價下挫，紐約原油期貨現時每桶報30.17美元，挫1.56美元或4.92%；倫敦布蘭特期油報31.23美元，挫2.62美元或7.74%。