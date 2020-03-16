國際財經 即巿股評

上周股市大幅波動，周三以至周五本的追加「號外版」，建議可開始執平貨收集大隻兼價殘的股份，原因是美股(標普五百指數)已低過二百天線兩個標準差，加上標指預期市盈率回至負一標準差，變相美股抵買，美股三大指數上周五勁彈逾9%。

不過，今朝瞓醒以為本周會有個好開始，點知驚青的白鴿局，手執最後四發減息子彈，依然當自己揸住機關槍，在市場騎劫下，竟然唔等議息會議，一炮過連開四槍，狠狠劈息一厘，市場當然嚇個突，全球突然又變揸吉殊(CASH)要緊，亞洲再爆股災，港股今日也大插一千點。

過去一個月，全球股市已經數唔清爆過幾多次股災，要全球股市回穩，當然最重要是美股企定，執筆時美股三大期貨已經跌停，除咗上周叫大家留意標指低過兩百天線有差距外，技術上要留意埋會唔會跌穿條長期上升軌。

何謂長期上升軌，從金融海嘯到去年中美大打貿易戰，標指往往跌到圖一紫色條大型趨勢線都能夠企穩，上周四美股大冧9.6%，最低見過2478點，一度質穿條由金融海嘯延伸的上升軌，好彩上周五美股勁彈逾9%，令該條升軌失而復得。

今晚大家都預左美股大冧，睇怕又會跌低過200天線兩個標準差過外，即又是極度吸引水平，只要三個交易日內(收市計)企穩條大型升軌，收集美股大型科技股FAANG，以至NIKE等高質藍籌，甚至是標指或納指ETF都依然值博，當然都喺果句唔好瞓身或借孖展，以跌穿2700關止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

[email protected]