國際財經

多國央行先後「放水」應付疫情帶來的經濟衝擊，美國聯儲局兩周內第二次緊急減息，且重啟量化寬鬆(QE)措施，市場避險情緒急速飆升，環球股市仍未止瀉，歐洲股市早段挫逾5%。

截至本港時間下午4時39分，英國富時100指數報5056點，挫309點或5.77%；德國DAX指數報8682點，挫549點或5.96%；法國CAC 40指數報3845點，挫272點或6.62%；意大利富時MIB指數報15006點，挫947點或5.94%。

道指期貨在本港時間今早重挫逾千點至停板，停板前報21798點，跌1041點。

美國聯儲局周日突公布把聯邦基金利率，由現時的1厘至1.25厘，即時降至0至0.25厘水平，並且推出總值7000億美元(5.46萬億港元)的量化寬鬆措施，包括購入5000億美元國庫券，與2000億元按揭證券。主席鮑威爾表示，美國仍不太可能追隨日本和歐洲央行實施負利率政策，聯儲局不認為負利率是合適的應對措施。

美國財長努欽則強調，美國經濟將可承受新冠肺炎疫情的打擊，不會陷入衰退。他相信，跌市只是暫時性，像87股災和2008年金融海嘯一樣，對有意趁低吸納的長期投資者，是千載難逢的入市機會，又稱美國經濟活動在下半年將可望回升，現時最重要的是通過經濟工具，協助企業度過難關。

另外，六大央行採聯合行動，確保美元流動性。聯儲局、日本央行、歐洲央行、瑞士央行、加拿大央行、英倫銀行發布協調行動聲明，指他們將利用現有貨幣互換額度，為美元的供應提供支持。此舉旨在滿足全球的公司在疫情威脅下，使用美元信貸額度的需要。

投資者關注各國應對新冠肺炎疫情重創的經濟方案。其中歐盟財長會議即將召開。由於法國與西班牙在剛過去的周末加強了抗疫措施，反映歐盟國家對疫情失控的憂慮升溫，因此歐盟財長會議焦點，是如何紓緩疫情的經濟衝擊。

歐盟上周已經公布370億歐羅的刺激經濟措施，但市場觀望財長會議可能有新措施出台。同時，七國集團(G7)也於周一舉行領袖視像會議，討論疫情事宜。

美國聯儲局緊急減息未能緩和金融市場對新冠病毒迅速蔓延，以及對經濟干擾日增的恐慌，油價下挫。紐約原油期貨現時每桶報30.67美元，挫1.06美元或3.34%；倫敦布蘭特期油報32.04美元，挫1.81美元或5.35%。