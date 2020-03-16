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意大利總理孔特(Giuseppe Conte)表示，政府準備在必要時再度採取干預措施，因為迄今批准的措施不足以支持企業度過新型冠狀病毒危機。

孔特接受報章採訪時稱，已批准的措施還不足夠，疫情帶來的損害將是嚴重和廣泛的。意大利需要一個真正的重建計劃。

意國政府此前表示，準備推出多達250億歐羅的刺激措施來支撐經濟。新的支持企業和家庭的措施預計周一晚些時候在內閣會議上獲得批准。

他說，政府的反應措施將使當地經濟能夠面對緊急情況的代價。當局準備在必要時再次進行干預，重振國家。