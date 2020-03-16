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摩根資管:美提前減息反映關注股債流動性緊縮

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為應對新型冠狀病毒肺炎疫情對經濟造成的衝擊，聯儲局在今天凌晨再一次宣布緊急減息1厘。同時，聯儲局宣布了7000億美元的量化寬鬆計劃，包括幾個月內回購至少5000億美元國債，以及增持至少2000億美元規模的抵押擔保證券。

摩根資產管理環球市場策略師朱超平表示，此前市場普遍預期聯儲局將於本周三的議息會議上宣布減息，而提前減息加上大規模量化寬鬆的舉措，反映聯儲局高度關注上周在股票和債券市場上出現的流動性緊縮，因而試圖防範信貸市場出現衝擊，並向經濟其他部分擴散。

朱超平指出，由於美國對疫情的防控還處在較早的階段，此時利率已經下降至零，這可能導致市場開始擔憂聯儲局還有多少子彈可以在未來使用。疫情造成的外出減少對服務業將造成衝擊，以及油價下行對能源行業的影響，都有可能逐漸顯現，可能加劇美國經濟短期衰退的風險。伴隨疫情數據的逐漸披露，這些擔憂可能繼續造成市場的大幅波動。

對於中國而言，聯儲局減息為人民銀行提供了採取進一步寬鬆舉措的空間，但也需要關注經濟展望下修的風險。朱超平指出，在中國疫情發生後，由於防控措施有力，投資者普遍預期中國經濟增速將在二季度開始出現「V型」反轉。但是，隨着全球疫情惡化及防控措施升級，中國經濟面臨的外部風險正在上升，經濟增速反轉的幅度可能受到壓制。這可能引起市場預期發生改變，對股票市場造成壓力。

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