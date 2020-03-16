國際財經

美國聯儲局周日再度突然減息且重啟量寬措施，並未能紓緩金融市場對新型冠狀病毒迅速蔓延及重創經濟的恐慌，亞太區股市收挫。

金融市場避險情緒高漲，日圓飆升，日本央行進一步放寬貨幣政策，亦未能阻止股市跌勢。日本股市連續第4日下滑，再挫逾2%。日經平均指數收報17002點，挫429點或2.46%。

日本央行進一步放寬貨幣政策，增加購買上市交易基金(ETF)和其他高風險資產，以抗擊疫情帶來的經濟衝擊。央行將把ETF年度購買規模擴大至12萬億日圓，將把年度日本房地產投資信託的購買規模擴大至1800億日圓，將撥2萬億日圓用於增加購買商票和企業債，將持續增加購買商票和企業債直至9月底。

南韓股市亦跌逾3%，韓國首爾綜合指數收報1714點，挫56點或3.19%。

澳洲央行再向金融體系注資59億澳元，並於本周再推救市措施，但當地股市仍未止瀉。澳洲普通股指數收報5058點，瀉532點或9.52%。

澳洲央行表示，將隨時準備購買澳洲公債，以支持市場平穩運行，並將在本周周四宣布進一步的經濟扶持政策。另外，央行今日再向金融體系注入大量資金，在日常貨幣市場操作中，透過一般回購協議向系統注入59億澳元，相當於36.4億美元，注入規模遠高於原本預計的25億澳元。