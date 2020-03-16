國際財經

美國聯儲局出乎市場預期再減息1厘，摩根資產認為，減息舉動有利有弊，市場憂慮局方是否仍有彈藥應對後市。

摩根資產環球市場策略師Kerry Craig表示，聯儲局再減息，以確保金融市場正常運作，但如果向家庭和企業的傳導機制受損，降息則不會產生效用；而局方的動作有利有弊，可能為風險資產打下強心針，有助解決流動性問題，並同時為美國政府上周五宣布的刺激措施協調政策行動。

Kerry Craig續說，與一些亞洲經濟體相比，疫情對美國經濟的影響似乎處於初步階段，聯儲局最新的減息行動提出了一個問題，就是局方是否仍有彈藥，應付一旦疫情無法受控的局面。

該行認為，社交隔離政策將拖累服務業，加上油價下跌對能源業的衝擊，足以令美國陷入經濟衰退，但不一定是長期衰退。Kerry Craig表示，上一個世紀，美國大約三分之一的經濟衰退持續不到8個月；市場可能愈來愈期待美國將重複環球金融危機時，長達18個月的衰退期，但這次可能不會發生，環球刺激措施或會緩解經濟影響，並可能把周期延長至跨過病毒傳播高峰。

Kerry Craig稱，疫情對環球經濟衝擊最終需要全球響應，各國央行在這方面的行動領先於政府，但是每天都在宣布更多的財政政策，需要確實看到財政方面更多的及時行動，以防止經濟放緩歷時過長。

聯儲局突然再減息，而在應對金融市場壓力及國債和證券化市場流動性減少的額外措施，反映局方決心避免信貸緊縮，因信貸緊縮可能會放大經濟衝擊的嚴重程度。