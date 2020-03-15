國際財經

美國股市經歷了動蕩的一周後，市場預期本周焦點將是包括聯儲局在內的多國央行議息，以及歐盟財長會議，因為將決定各國應對新冠肺炎疫情重創的經濟方案，從而影響股市表現。

首個焦點，是聯儲局周三議息決定。市場已經肯定儲局必然再減息挽救經濟，只是不確定減幅有多大，最進取的看法是減息0.75個百分點，並且暗示4月再減息，令到基準利率降至接近零水平。

同時，聯儲局也會公布對美國經濟的最新評估，市場觀望當局會否預期經濟將陷入衰退，以及衰退期的長短等等。

第二個焦點，是瑞士與日本央行周四議息結果。市場預期，瑞士央行將公布進取的干預瑞士法郎滙價措施，以阻止其升勢；日本央行則預期加大量化寬鬆措施力度，配合政府的財政政策以刺激經濟。

除了上述兩間央行外，俄羅斯央行周五議息也是令人關注的，因為油價急挫後，當地也需要振興經濟措施。

第三個焦點，勢必是市場波動情況。雖然聯儲局等央行聯手減息及推行量化寬鬆措施。不過，市場更關注政府的財政政策。美國以至全球股市，勢必因為疫情與財政措施的宣告而波動，有揣測波幅絕不遜色於上周。

第四個焦點，是周一的歐盟財長會議。法國與西班牙在剛過去的周末加強了抗疫措施，反映歐盟國家對疫情失控的憂慮升溫。因此，歐盟財長會議焦點，是如何紓緩疫情的經濟衝擊。歐盟上周已經公布370億歐羅的刺激經濟措施，但市場觀望財長會議可能有新措施出台。

同時，七國集團(G7)也於周一舉行領袖視像會議，討論疫情事宜。

第五個焦點，是多國的經濟數據。中國將於周一公布2月工業產值、零售與固定投資等數據，將反映受疫情重創的經濟情況。

美國也於本周公布2月工業產值、零售、樓市與製造業數據，同樣反映疫情的負面效應。歐羅區則有周二的德國ZEW投資者信心指數，也是反映經濟受重創的情況。