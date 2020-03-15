國際財經

美國股市上周經歷大幅波動，但投資策略師相信，本周市況將持續反覆，即使聯儲局真的一如預期地減息，但市況能否見底回升，端視新冠肺炎疫情消息而定。

過去一周，美國股市經歷大幅波動，道瓊斯指數上周四跌10%，創下1987年股災以來最大跌幅，然後在上周五反彈9.3%，是1987年來最佳。標準普爾500指數上周五同樣升9.3%，是11年來最佳，收市報2711點。展望本周市況，策略師認為，雖然股市可能已挨近見底，但大幅波動情況將未結束。

RBC首席美股策略師Lori Calvasina認為，投資者已經把經濟衰退反映在股市，而根據上世紀三十年代大蕭條以來、標指在衰退期的平均下跌幅度32%計算，以及標指現水平與2月19日高位相比的29%跌幅作比較，反映衰退的標指應處於2300至2600點區間，意味大市可能還有下跌空間。她覺得，如果標指跌至2300點，將反映市場預期較衰退更壞情況可能發生。

Ironsides Macroeconomics研究部主管Barry Knapp認為，大市要經歷本周才可判定是否見底，因為市場上周假設了最壞情況發生，然後出現大幅波動，現時則要觀望美國政府與國會作出應對疫情措施，大市再判斷措施是否真的有效，然後再對市況前景作出判斷。

Knapp相信，美國經濟即使陷入衰退，也只是技術性的，即一季度的。不過，由於疫情變化甚速，其影響程度也有很大差異。因此，他相信，美國股市端視疫情消息而大幅波動。

Calvasina也認為，大市未有見底回升的動力，而疫情消息主導後市動態。

同時，市場本周焦點之一，將是聯儲局周二與周三的議息會。高盛相信，聯儲局將會減息一厘，把利率區間降為0至0.25%之間，平了紀錄新低。

經濟師揣測聯儲局屆時將可能公布更多量化寬鬆措施，包括購債，以維持美國利率長期處於低水平。