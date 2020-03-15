國際財經

美國股市上周五在歐美等國提出抗疫振興經濟措施後，錄得逾33年最大反彈，但市場人士仍觀望本周聯儲局進一步減息，期望推動股市再升。

聯儲局將於周二開始聯邦公開市場委員會會議，周三公布議息結果。CMC的FedWatch工具顯示，交易商普遍預期聯儲局屆時會把現時聯邦基金利率1至1.25%區間再顯著下降，甚至重見0至0.25%紀錄低水平。

同時，有市場人士揣測，聯儲局可能推出其他改善金融市場流通量與借貸能力的措施，或者是擴大購債範疇。

Baird投資策略師Willie Delwiche表示，如果市場感到聯儲局真的回應合宜，幫助投資者與美國民眾應對疫情對經濟的衝擊，將可能有助結束美國股市多日來的動蕩。摩根大通經濟師撰寫的報告則指，央行必須作出符合預期的決定，顯示他們會測試有效利率的底線，便可提升公眾信心。

Edward Jones策略師Nela Richardson認為，如果聯儲局作出的決定與市場預期相反，例如拒絕減息，市場將有很壞反應。不過，他同意，如果聯儲局現時用了最強的武器應對，日後面對更壞經濟消息時，可用的武器便很有限。

摩根士丹利經濟師撰寫的報告相信，聯儲局可能不覺得現時減息有效改善金融市況，相反覺得推出購債的量化寬鬆措施，可能更有效。

U.S. Bank Wealth Management投資總監Eric Freedman認為，央行措施是很重要，但更重要的是各國的財政刺激措施。