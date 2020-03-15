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負責主導抗疫工作的美國副總統彭斯宣布，特朗普已決定於當地時間周二凌晨起，禁止英國和愛爾蘭旅客入境，而美國公民及持合法居權人士需要在指定13個機場入境，並接受健康評估及檢疫。

當局並沒有禁止英國和愛爾蘭來往美國的航班，美國及永久居民仍可旅遊。不過，多間美國航空公司已宣布，減少來往英國的航班，包括聯合航空和達美航空。聯合航空稱，周一起將減少倫敦往返休斯敦及丹佛的航班。而西南航空則表示，正認真考慮減少航班。

特朗普日前已宣布禁止歐洲26個神根地區國家旅客入境。達美周五宣布，未來數月將削減運力40%，是有史以來最大減幅，並會取消接近所有往返歐洲大陸的航班30天。聯合航空及美國航空亦已表示，會削減往近歐洲的服務。

另外，在紐約，兩名紐約州議會議員確診感染新型冠狀病毒。州長科莫(Andrew Cuomo)證實消息，指Helene Weinstein及Charles Barron確診新冠肺炎。

州政府發言人表示，所有曾與該兩名議員有接觸的議員及職員，將會接受病毒檢測。而相關辦公室大樓將會進行仔細清潔。

較早前，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)公布，一名82歲本身有健康問題的女患者周五死亡，是紐約市首宗死亡個案。白思豪對此感到難過，明言年長人士最受疫情影響，呼籲民眾採取適當措施。

其後，紐約州再有一宗新冠肺炎死亡個案，患者是一名64歲的長者。當地已有超過600宗確診個案。

截至周六，全美共有逾2500宗確診病例，最少55宗死亡個案。