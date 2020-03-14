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新型肺炎疫情全球大流行，市場關注東京奧運會能否如期舉行。外電引述消息人士報道，日本雖然強調東京奧運會將按計劃舉行，但政府和央行官員在預測今年經濟前景時，都開始更認真地考慮取消的風險。

消息稱，取消東京奧運會，將對日本經濟造成巨大的損害，並嚴重打擊家庭和企業信心，目前防止公眾信心過度降溫極為重要。並有官員認為，如果疫情達到足以取消奧運會的程度，本身就是一個巨大的經濟問題，將構成新的經濟衝擊。

一位直接了解政府想法的官員表示，政策制定者需要為有機會取消東京奧運會，以及可能造成的損失做好準備，政府將於4月份編制的經濟刺激方案，或會考慮到相關風險。

日本央行預計將於下周放鬆貨幣政策，以緩解疫情為經濟及企業信心帶來的打擊。而對於政策制定者而言，關鍵時刻在4月底前後，屆時央行將召開議息會議，並發布新一個季度的經濟預測。

共同社報道，日本首相安倍晉三周五與美國總統特朗普進行電話會談，歷時約50分鐘，呼籲合作。日本政府力爭到5月上旬平息國內疫情，並打算與奧組委、東京都政府為如期舉辦奧運會開展工作。

特朗普在早前提議奧運會推遲1年舉行。他與安倍電話會談後發推文，指對於日本及安倍晉三而言，將有好事發生，有很多選項。市場理解為奧運延期論是一個選項。

由於國際奧委會(IOC)擁有最終決定權，其判斷將成為焦點。