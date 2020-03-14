國際財經

新型肺炎疫情重擊航空業，美國財長努欽表示，已與總統特朗普和國會領導人就解決美國航空業的「短期流動性問題」進行交談，並承諾幫助業界緩解流動性問題。

外電報道，努欽與特朗普、眾議院議長佩洛西、參議院多數黨領袖麥康奈爾和眾議院少數黨領袖麥卡錫，就支持航空公司作交流。

努欽說，好消息是美國航空業狀況良好，效率很高，但面臨的短期流動性問題必須處理，並會很快處理。他並指，這不是一個大到不能倒的問題，而是一個短期流動性是否影響許多工人的問題，已經會晤了航空公司高層。

聯合航空行政總裁穆尼奧斯(Oscar Munoz)指，本周在華盛頓會見了政府官員和議員。另行業領袖在摩根大通本周的一個會議上強調，他們能夠承受這場危機。

努欽又稱，需求若能在年內轉為正常，航空公司可望受惠於急跌的油價；並鼓勵美國人不要取消國內旅行。

新型肺炎疫情在全球爆發，美國航空業今年已損失近一半市值。航空業面臨的挑戰是病毒令需求枯竭，並抵消航空公司年初削減成本和整合的努力。

國際航空運輸協會(IATA)總裁朱利亞尼(Alexandre de Juniac)近日指，如果疫情持續兩三個月，將有相當多的航空公司倒閉，引發更廣泛的合併。IATA在早前公布，航空業因疫情蒙受的損失可能高達1130億美元(約8814億港元)，現時有關估計已難以作準，因當時沒有計及特朗普公布的限制英國以外的歐洲旅客入境因素。