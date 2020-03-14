國際財經

美國總統特朗普讚揚谷歌，設計協助個別人士是否需新冠病毒檢測的網頁。消息曝光後，谷歌母公司Alphabet股價上升逾9%。

特朗普因肺疫宣布國家進入緊急狀態的記者會上表示，感謝谷歌正設計協助個別人士是否需新冠病毒檢測的網頁，並指網頁將很快可使用。他表示，谷歌有1700軟件工程師正在為此而努力，對抗疫可望有很大貢獻。

其後，出席記者會的副總統彭斯指，預期網頁在周日晚上可以使用。谷歌沒有回應查詢。

有分析員認為，谷歌此舉可能有助應對美國政府日後的反壟斷調查。