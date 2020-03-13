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今日 04:03 國際財經

道指收市飆近2000點 金融海嘯後最大單日升幅

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美國華爾街股市周五市況表現波動，道指早段上衝逾千點，踏入中段一度蒸發幾乎所有升幅，但尾段重拾動力，在特朗普宣布全國疫情緊急狀態令之後，道指由原本只有約900點升幅迅速抽高，收市飆近2000點，創下2008年金融海嘯以來最大單日升幅，三大指數都急漲超過9%。

道指收市報23185點，升1985點或9.36%。標普500指數現收報2710點，升230點或9.28%。納指收報7874點，升672點或9.34%。

人行定向降準0.5至1個百分點

中國人民銀行決定於下周一實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。此次定向降準釋放長期資金5500億元人民幣。其中對達到考核標準的銀行釋放長期資金4000億元人民幣，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準，釋放長期資金1500億元人民幣。

歐盟將啟動一項370億歐羅的投資計劃，作為緩解歐盟經濟受新型冠狀病毒影響的一籃子措施的一部分。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟執委會將採取的其他措施，包括在預算赤字和國家援助方面給予成員國靈活性，此舉在給予意大利充分的支出靈活性。

歐盟和英國提出刺激經濟

馮德萊恩表示，歐盟還將動用10億歐羅的歐盟資金，為10萬間受疫情打擊的旅遊、零售、運輸和其他受困行業企業，提供最多80億歐羅的貸款擔保。

另外，英倫銀行的本周緊急政策會議紀錄顯示，該行有可能進一步減息，並加大資產購買力度，以幫助減輕新型冠狀病毒疫情對經濟造成的衝擊。如果貨幣政策委員會需要提供進一步的貨幣刺激措施，是有多種選擇，包括進一步下調利率、擴大中小企業定期融資計劃(TFSME)，以及擴大資產購買規模。疫情的爆發對需求的影響可能顯著。

(內容更新中)

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