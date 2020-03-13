國際財經

黃金投資者套現壓力升溫，國際金價周五連續第四天回落，本周創下2011年9月以來最大單周跌幅。

紐約4月期金收市跌73.6美元或4.6%，每盎斯報1516.70美元，創下今年以來最低水平。本周累計跌9.3%。

5月期銀收市跌1.505美元或9.4%，每盎斯報14.50美元，為去年5月以來最低。本周累計跌16%。

Capital Economics首席商品經濟師Caroline Bain表示，投資者沽金套現，以應付其他投資損失，因為沽金是較容易獲得現金的方式。

SIA Wealth Management首席策略師Colin Cieszynski認為，美元滙價與美國股市周五回升，對金價不利。ICE美滙指數最新升1.3%。美股道瓊斯指數輾轉上升數百點。

另外，美國鑄幣局 (United States Mint)周四公布，鷹揚金幣(American Silver Eagle)暫時缺貨，因為3月上旬的銷量是前一個月的3倍。截至上周四為止，1盎斯重量的鷹揚金幣本月銷量超過232萬枚，2月為65萬枚。

American Gold Exchange總裁Dana Samuelson相信，金幣銷量急升是受金融市場恐慌情緒升溫，以及金價下滑所支持。