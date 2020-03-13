國際財經

美國華爾街股市周一市況表現波動，道指上衝逾千點，又曾蒸發幾乎所有升幅，但尾段重拾動力，仍上揚超過1000點。

多個國家的央行接連推出救市措施，刺激道指早段曾升1339點，盤中暫時高位觸及22540點；惟升勢逐漸收窄，投資者觀望美國總統特朗普稍後召開疫情記者會，外電報道稱，特朗普可能宣布全國緊急令，消息拖累美股蒸發逾千點升幅，道指踏入中段只漲84點，盤中暫時低位見21285點；截至本港時間凌晨約1時50分，道指報22206點，仍升1005點或4.74%。標普500指數現時報2593點，升112點或4.55%。納指報7507點，升305點或4.24%。

高盛股價飆升11.13%，暫時為表現最強的道指成分股，摩根大通都攀升9.51%，美國運通上漲8.68%。波音抽高9.72%。科技股也普遍造好，英特爾上揚8.52%，微軟和蘋果都彈高逾半成。

中國人民銀行決定於下周一實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。此次定向降準釋放長期資金5500億元人民幣。其中對達到考核標準的銀行釋放長期資金4000億元人民幣，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準，釋放長期資金1500億元人民幣。

歐盟和英國提出刺激經濟

歐盟將啟動一項370億歐羅的投資計劃，作為緩解歐盟經濟受新型冠狀病毒影響的一籃子措施的一部分。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟執委會將採取的其他措施，包括在預算赤字和國家援助方面給予成員國靈活性，此舉在給予意大利充分的支出靈活性。

馮德萊恩表示，歐盟還將動用10億歐羅的歐盟資金，為10萬間受疫情打擊的旅遊、零售、運輸和其他受困行業企業，提供最多80億歐羅的貸款擔保。

另外，英倫銀行的本周緊急政策會議紀錄顯示，該行有可能進一步減息，並加大資產購買力度，以幫助減輕新型冠狀病毒疫情對經濟造成的衝擊。如果貨幣政策委員會需要提供進一步的貨幣刺激措施，是有多種選擇，包括進一步下調利率、擴大中小企業定期融資計劃(TFSME)，以及擴大資產購買規模。疫情的爆發對需求的影響可能顯著。

市場避險情緒降溫，美國國庫券價格下滑，孳息率相應上升，10年期債息抽高14.15個基點，報0.935厘。

美元呈強，ICE美滙指數報98.64，上漲1.20%。日圓急挫3.17%，每美元升至107.95日圓；歐羅滑落1.04%，報1.1069美元；英鎊都跌1.77%，報1.2347美元。

紐約4月期金低收4.6%，每盎斯收報1516.7美元。以最活躍合約計算，本周累計滑落9.3%，創超過8年最大單周跌幅。

油價反覆造好，紐約4月期油抽高2.54%，每桶報32.3美元。倫敦布蘭特5月期油上漲3.76%，報34.47美元。