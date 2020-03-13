國際財經

自美國聯儲局在上周二(3月3日)緊急降息0.5%後，美國長期國債息率不斷破底，其中2年期國債及10年期國債於周一(3月9日)分別跌至0.241%及0.360%，分別創近7年以及歷史新低。美滙指數因而大幅走弱，歐羅/美元受帶動連升3日，並於周一升至1.1493，刷新去年1月31日以來的逾一年新高。

不過，歐羅/美元在1.1500附近的沽壓十分強勁，滙價很快受壓回落，一度急挫逾100點至1.1400下方，其後雖大幅波動企圖再度挑戰1.1480，但始終未能更上一層樓。周二(3月10日)美滙指數因空頭回補而出現大幅反彈，拖累歐羅/美元連續三日大跌。雖然歐洲央行於周四(3月12日)的貨幣政策會議中未進一步下調各項利率，寬鬆力度不及市埸預期，令歐羅/美元短線反彈90點至1.1298，但央行同時承諾在年底前額外增加購債1200億歐羅，並將QE規模從200億增加到400億歐羅，歐羅/美元再次延續下跌趨勢，最低曾跌至1.1053，較當日高位下挫近280點。

值得留意的是，聯儲局將於下周三(3月18日)公布議息結果，若聯儲局如市埸預期再度減息0.75厘的話，或會有利於歐羅/美元反彈。

技術分析方面，歐羅/美元自2月20日跌至近3年新低1.0775後見底回升，在日線圖形成大型上升通道，並於3月5日突破自2018年10月以來於周線圖形成的下降通道。其後滙價數日內飆升至逾一年新高1.1493後急劇回吐，雖然曾短暫跌回下降通道之內，但歐羅/美元很快便回升至下降通道頂部之上。若滙價短期內能企穩下降通道頂部1.1180之上的話，後市或會再度向上探頂，重新上探1.1400甚至是1.1500水平；但若滙價跌穿1.1145，則需小心後市或會進一步下探1.1100甚至1.1000水平才能企穩。

交易策略方面，我們根據3月6日策略於1.1480建立的歐羅/美元沽盤（下望1.1210，升穿1.1560止損）已於1.1210平倉，獲利270點。短期內待歐羅/美元下跌至1.0980-1.1000區域買入，上望1.1240，跌穿1.0950止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供