國際財經

二十國集團(G20)表態支持市場，加上中國定向降準，以及多國相繼推出禁止沽空措施，歐洲股市中段持續上升，道期反彈逾800點。

截至本港時間傍晚6時21分，道指期貨暫報21829點，升885點。英國富時100指數報5458點，升221點或4.23%；德國DAX指數報9470點，升309點或3.38%；法國CAC 40指數報4198點，升154點或3.83%；意大利富時MIB指數報15967點，升1077點或7.23%。

經歷環球股市動盪後，英國金融行為監管局(FCA)宣布，暫時禁止部分沽空工具和交易，包括禁止股票沽空，亦禁止在英國沽空所有意大利、西班牙證券。意大利證交所亦推出禁止沽空措施，沽空禁令今日起生效。德國交易所發言人表示，德國交易所考慮可能禁止沽空活動。

中國人民銀行決定於3月16日(下周一)實施普惠金融定向降準，釋放長期資金5500億元人民幣。G20亦發表聲明，一致同意將動用所有可行政策工具，包括適當的財政和貨幣措施。

另外，挪威央行表示，貨幣政策和金融穩定委員會一致決定將利率下調50個基點至1厘。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報33.08美元，漲1.58美元或5.02%；倫敦布蘭特期油報35.01美元，升1.79美元或5.39%。