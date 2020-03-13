國際財經

「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)認為，由於市場被注入大量資金，相信黃金價格會走高。

麥樸思接受外電訪問時指出，貨幣供應的增長和負利率將是推高金價的兩大理由。受到各國央行措施的影響，市場中的貨幣供應量衝上雲霄，金價因此會上漲。

對於美國聯儲局上周緊急減息，本周多家央行都跟隨下調息率，麥樸思指出，在賺不到利息的情況下，把錢存在銀行是沒有意義的。

對於近期金價的表現，麥樸思表明他不會獲利了結，稱自己喜歡黃金，並有足夠的黃金。如果價格出現調整，或將買入更多。