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今日 16:41 國際財經

歐股早段反彈 道期升逾600點

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歐洲股市扭轉上日插水逾一成的頹勢，今日早段反彈，因二十國集團(G20)表態撐市、多國股市亦相繼推出禁止沽空措施；道期亦反彈逾600點。

截至本港時間下午4時34分，英國富時100指數報5436點，升199點或3.81%；德國DAX指數報9333點，升172點或1.89%；法國CAC 40指數報4136點，升92點或2.29%；意大利富時MIB指數報15676點，升782點或5.25%。

道指期貨暫報21579點，升635點。

環球股市經歷動盪後，多國股市相繼推出禁止沽空措施。英國金融行為監管局(FCA)宣布，暫時禁止部分沽空工具和交易，包括禁止股票沽空，亦禁止在英國沽空所有意大利、西班牙證券。意大利證交所亦推出禁止沽空措施，沽空禁令今日起生效。德國交易所發言人表示，德國交易所考慮可能禁止沽空活動。

G20亦發表聲明，一致同意將動用所有可行政策工具，包括適當的財政和貨幣措施。

另外，挪威央行表示，貨幣政策和金融穩定委員會一致決定將利率下調50個基點至1厘。

油價反彈逾4%，紐約原油期貨現時每桶報32.94美元，漲1.44美元或4.57%；倫敦布蘭特期油報34.7美元，升1.48美元或4.46%。

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