熱門：

今日 15:01 國際財經

日股收插6% 全周累瀉16%

放大圖片

新型冠狀病毒疫情擔憂愈來愈高漲，全球金融市場陷入恐慌情緒；美股隔晚一度觸發停市機制，道指收插2352點或9.99%，錄得1987年黑色星期一崩跌以來最大單日跌幅，亞太區股市收市個別發展。

美國及歐洲央行的救市措施未有讓市場重拾信心，市場出現恐慌拋售，日本股市今早一度插近一成，但尾段跌幅略收窄，收跌逾6%，連跌3日。日經平均指數收報17431點，挫1128點或6.08%。

日股本周累挫3318點或15.99%，連跌5周，累插6396點或26.85%。

日本央行宣布，將買進2000億日圓(約147.37億港元)日本公債，到期年限為5至10年，此次購債非事先計劃。央行又宣布，在兩周期放款操作中額外注入1.5萬億日圓資金。這表明央行擔心金融市場流動性枯竭。

南韓股市亦下跌逾3%。韓國首爾綜合指數KOSPI今早曾下挫逾8%，觸發熔斷機制，為近20年首次；全日收報1771點，挫62點或3.43%。

南韓創業板KOSDAQ亦時隔4年後一度觸發熔斷機制。

澳洲股市今早一度挫8%，但在澳央行向系統注入資金，應對市場沽壓後，大市止跌回升，收市反彈逾4%。澳洲普通股指數收報5590點，漲219點或4.09%。

路透報道，澳洲央行在日常貨幣市場操作中通過附買回協議向系統注入88億澳元(約430.86億港元)，遠高於估計需要的34億澳元。這筆資金期限從17天到95天不等。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads