國際財經

新型冠狀病毒疫情擔憂愈來愈高漲，全球金融市場陷入恐慌情緒；美股隔晚一度觸發停市機制，道指收插2352點或9.99%，錄得1987年黑色星期一崩跌以來最大單日跌幅，亞太區股市收市個別發展。

美國及歐洲央行的救市措施未有讓市場重拾信心，市場出現恐慌拋售，日本股市今早一度插近一成，但尾段跌幅略收窄，收跌逾6%，連跌3日。日經平均指數收報17431點，挫1128點或6.08%。

日股本周累挫3318點或15.99%，連跌5周，累插6396點或26.85%。

日本央行宣布，將買進2000億日圓(約147.37億港元)日本公債，到期年限為5至10年，此次購債非事先計劃。央行又宣布，在兩周期放款操作中額外注入1.5萬億日圓資金。這表明央行擔心金融市場流動性枯竭。

南韓股市亦下跌逾3%。韓國首爾綜合指數KOSPI今早曾下挫逾8%，觸發熔斷機制，為近20年首次；全日收報1771點，挫62點或3.43%。

南韓創業板KOSDAQ亦時隔4年後一度觸發熔斷機制。

澳洲股市今早一度挫8%，但在澳央行向系統注入資金，應對市場沽壓後，大市止跌回升，收市反彈逾4%。澳洲普通股指數收報5590點，漲219點或4.09%。

路透報道，澳洲央行在日常貨幣市場操作中通過附買回協議向系統注入88億澳元(約430.86億港元)，遠高於估計需要的34億澳元。這筆資金期限從17天到95天不等。