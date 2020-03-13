歐盟銀行監管當局已延後今年的壓力測試，並放寬一些資本規定，以避免銀行對受新冠病毒疫情衝擊的經濟關上資金水龍頭。
歐洲央行銀行監管委員會主席Andrea Enria表示，銀行需要能夠持續對暫時手頭吃緊的家庭和企業提供資金。該部門已暫時拿掉一些受疫情衝擊的銀行業的資本要求規定。
協調銀行業規定的歐洲銀行業管理局(EBA)表示，今年對整個歐盟主要銀行業者的壓力測試已經延後。當局今年將實施額外的全歐盟透明度測試，以提供市場人士銀行曝險和資產質量的最新情況。
今日 11:03 國際財經
歐盟銀行監管當局已延後今年的壓力測試，並放寬一些資本規定，以避免銀行對受新冠病毒疫情衝擊的經濟關上資金水龍頭。
歐洲央行銀行監管委員會主席Andrea Enria表示，銀行需要能夠持續對暫時手頭吃緊的家庭和企業提供資金。該部門已暫時拿掉一些受疫情衝擊的銀行業的資本要求規定。
協調銀行業規定的歐洲銀行業管理局(EBA)表示，今年對整個歐盟主要銀行業者的壓力測試已經延後。當局今年將實施額外的全歐盟透明度測試，以提供市場人士銀行曝險和資產質量的最新情況。
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