即巿股評 國際財經

美國周三(11日)公布的2月份核心消費物價指數(Core CPI)按年上升2.4%，創2008年9月以來新高，但投資者對這個「利好數據」視若無睹，因為通脹率目前對利率政策的影響力微乎其微。反觀世界衞生組織(WHO)宣布把新冠肺炎疫情列為全球瘟疫大流行後，美股旋即應聲下挫，在昨天亞洲時段，美股期貨仍未止瀉，令聯儲局下周再大幅減息救市的呼聲高唱入雲。

聯儲局以往一直根據經濟和通脹數據來調節貨幣政策的鬆緊，強調重視通脹目標；然而，局方較傾向參考個人消費支出(PCE)物價指數，而且剛公布的數字尚未反映新冠肺炎疫情的影響，因此市場漠視2月核心消費物價指數也屬合理，何況單月數據未必能扭轉整體通脹下行的趨勢。

聖路易斯聯儲銀行從債市推算出的美國5年預期通脹率，由1月初的1.9%水平，急挫至最新的1.2%，遠低於聯儲局的2%通脹目標。傳統理論認為，適度通脹有助刺激經濟，例如民眾會因為預期物價上漲而及早消費，惟通脹預期跟消費動力的關聯性近年有所下降，上述預期通脹率自2013年以來反覆向下，但同期密歇根大學美國消費者信心指數卻趨升。

面對疫情升溫，美國3月的通脹數據和消費信心估計會顯著轉差，驅使聯儲局於本月3日以因應新冠肺炎疫情對經濟前景帶來的風險「作出預防性措施」，緊急減息0.5厘。不過，市場對下調利率支持實體經濟的效果早已不寄予厚望，因疫情主要打擊的並非資金層面，而是阻礙民眾日常生活，繼而導致經濟活動嚴重萎縮，以及憂慮環球供應鏈中斷，窒礙企業運作。因此聯儲局現階段採取寬鬆貨幣政策，透過降低借貸成本推動經濟，被質疑沒有「對症下藥」。儘管如此，根據CME FedWatch，目前市場普遍預期聯儲局在美國時間下周三(18日)議息會議後，「劈息」1厘的機率高達九成。

換句話說，聯儲局的減息行動其實很大程度上是針對美股暴挫，可惜，美股沒有受「突然放水」鼓舞，反而陷入大幅波動的困境。回顧過去逾20年往績，美國大幅減息並不代表股市會即時有反應。附【圖】所見，在2001年和2007年兩次減息周期中，聯儲局分別下調利率12次及10次，標普500指數同期卻持續下滑，甚至步入熊市；要等到聯邦基金目標利率跌近或到達周期底部後，股市才會重拾升勢。

更重要的是，聯儲局對上兩個寬鬆周期的累計減息幅度均達5厘，今次即使局方一如市場預期把利率降至零(假設不實行負利率)，減幅亦只及此前的一半；考慮到全球疫情迄今尚未受控，除非美國啟動新一輪量化寬鬆(QE)提振市場，否則美股仍看不到曙光，建議短期若見反彈，可能是逃生的良機。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容