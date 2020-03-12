國際財經

美國聯儲局周四單日緊急向市場泵水5000億美元後，美股一度由低位大幅拉升，道指由原本最多插水超過2200點、並觸發熔斷機制，迅速收窄跌幅至不足800點；可惜注資利好效應只維持短暫，道指尾段回復跌勢，最終勁插逾2300點收市，跌幅高達接近一成，單日跌幅創1987年股災以來最大；標指與納指也繼道指之後，技術上步入熊市，代表美股長達11年的大牛市終結。

美股11年大牛市終結

道指收市報21200點，跌2352點或9.99%；臨收市前全日低位觸及21154點，跌幅高達2398點；中段傳出聯儲局注資的消息後，道指曾觸及全日高位22837點，跌幅只有715點。標普500指數收市報2480點，跌260點9.51%。納指報7201點，跌750點9.43%。

世衞把新型冠狀病毒列為全球大流行瘟疫，但歐洲央行加大量化寬鬆，以及美國總統特朗普應對疫情援助計劃，均未能阻止歐美股市下跌。美股三大指數早段急瀉，並觸發停市機制；在恢復交易後，道指上衝後跌勢復現，聯儲局注資的消息，只能短暫紓緩市場對經濟的憂慮情緒。

歐央行增購資產

歐洲央行公布，加大量化寬鬆和流動性工具，增加1200億歐羅的淨資產購買，直至今年底，並維持存款工具利率在負0.5厘不變，維持主要再融資利率在0%不變，將邊際貸款利率維持在0.25厘不變。

歐洲央行指出，將因應新型冠狀病毒而允許銀行降低資本充足率，採取措施提供即時流動性支持，並公布新的長期再融資操作(LTRO)工具。

特朗普就疫情發表全國講話時宣布，自周五起美國將對除英國外的所有歐洲國家實施旅行禁令，為期30天。他又呼籲國會立即通過減免薪資稅，並指示財政部推遲向受疫情影響的個人和企業納稅，變相為美國經濟注入逾2000億美元流動性資金。

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