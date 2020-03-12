國際財經

美國聯儲局周四單日緊急向市場泵水5000億美元後，美股一度由低位大幅拉升，道指由原本最多插水超過2200點，迅速收窄跌幅至不足800點；可惜注資利好效應只屬短暫，道指尾段再度下瀉逾2000點。

截至本港時間凌晨約2時33分，道指報21546點，跌2007點或8.52%；中段一度急插2255點，盤中暫時低位觸及21297點；注資消息曝光後，道指曾觸及暫時盤中高位22837點，跌幅只有715點。標普500指數現時報2524點，跌216點7.90%。納指報7348點，跌603點7.59%。

道指30隻成分股全線下滑，IBM股價跌12.38%，暫時為表現最差的道指成分股；其他科技股表現疲弱，英特爾和思科都倒退超過8%，蘋果倒退7.56%。波音回落12.27%，Caterpillar都插水10.07%。

世衞把新型冠狀病毒列為全球大流行瘟疫，但歐洲央行加大量化寬鬆，以及美國總統特朗普應對疫情援助計劃，均未能阻止歐美股市下跌。美股三大指數早段急瀉，觸發停市機制，在恢復交易後，道指跌勢持續，聯儲局注資的消息，只能紓緩市場憂慮情緒。

歐央行增購資產

歐洲央行公布，加大量化寬鬆和流動性工具，增加1200億歐羅的淨資產購買，直至今年底，並維持存款工具利率在負0.5厘不變，維持主要再融資利率在0%不變，將邊際貸款利率維持在0.25厘不變。

該行指出，將因應新型冠狀病毒而允許銀行降低資本充足率，採取措施提供即時流動性支持，並公布新的長期再融資操作(LTRO)工具。

特朗普就疫情發表全國講話時宣布，自周五起美國將對除英國外的所有歐洲國家實施旅行禁令，為期30天。他又呼籲國會立即通過減免薪資稅，並指示財政部推遲向受疫情影響的個人和企業納稅，變相為美國經濟注入逾2000億美元流動性資金。