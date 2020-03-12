國際財經

世衞把新型冠狀病毒列為全球大流行瘟疫，但歐洲央行加大量化寬鬆，以及美國總統特朗普應對疫情援助計劃，均未能阻止歐美股市下跌。美股三大指數早段急瀉，觸發停市機制，在恢復交易後，道指跌勢持續。

截至本港時間晚上約11時05分，道指報21695點，跌1857點或7.89%；標普500指數報2559點，跌182點6.65%；納指報7469點，跌482點6.07%。

歐洲央行公布，加大量化寬鬆和流動性工具，增加1200億歐羅的淨資產購買，直至今年底，並維持存款工具利率在負0.5厘不變，維持主要再融資利率在0%不變，將邊際貸款利率維持在0.25厘不變。

該行指出，將因應新型冠狀病毒而允許銀行降低資本充足率，採取措施提供即時流動性支持，並公布新的長期再融資操作(LTRO)工具。

特朗普就疫情發表全國講話時宣布，自周五起美國將對除英國外的所有歐洲國家實施旅行禁令，為期30天。他又呼籲國會立即通過減免薪資稅，並指示財政部推遲向受疫情影響的個人和企業納稅，變相為美國經濟注入逾2000億美元流動性資金。

國際油價下跌，紐約期油下跌1.65美元或5%，報每桶31.33美元；倫敦布蘭特期油下跌2.2美元或6.15%，報每桶33.59美元。

歐股方面，英國富時100指數報5321點，挫555點或9.45%；德國DAX指數報9427點，挫1011點或9.69%；法國CAC 40指數報4140點，挫469點或10.18%；意大利富時MIB指數報15921點，挫2007點或11.19%。