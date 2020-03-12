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公主郵輪暫停全球郵輪運作兩個月

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嘉年華郵輪旗下公主郵輪公司公布，將暫停其18艘郵輪的全球營運，為期兩個月，將影響3月12日至5月10日的行程，主要是受到新型肺炎疫情傳遍全球所致。

行程將在五天內結束的郵輪將繼續航行，直至結束，後續旅行安排不受影響；已經開始航程，且持續到3月17日之後的將在考慮到運行要求的情況下，在旅客最方便的地點結束行程。

旅程取消的遊客可改為預訂未來的航程，公主郵輪公司表示，計劃從5月11日開始恢復營運。

公主郵輪旗下鑽石公主號及至尊公主號先後爆發集體感染新型肺炎個案。

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