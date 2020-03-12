國際財經 即巿股評

環球央行於上周陸續開始減息，尤其是美國聯儲局突然宣布緊急減息0.5%，拖累美國長期國債息率不斷破底，美滙指數因而大幅走弱，加上英國尚未傳出減息消息，英鎊/美元持續反彈，直至周一（3月9日）已連升5日，高位見1.3199，創2月3日以來的逾一個月新高。

不過，周二（3月10日）美滙指數因空頭回補而出現大幅反彈，拖累英鎊/美元當日大跌1.6%。更重要的是，英國央行於周三（3月11日）宣布跟隨聯儲局緊急減息0.5厘至0.25%，令英鎊/美元走勢進一步走軟。今日（3月12日）滙價進一步跌至1.2741，若以3月9日觸及的1個月高位1.3199計算，滙價在短短4日內已下跌逾450點。

值得留意的是，市埸在英國央行緊急降息之前已經有所預期並於滙價反映，此外英國在同日公布的財政刺激措施總值將達到300億英鎊，推動英鎊曾反彈逾百點，但英鎊/美元很快再度重拾跌勢。未來應留意聯儲局將於下周三（3月18日）公布議息結果，若聯儲局如市埸預期再度減息0.75厘的話，或會有利於英鎊/美元反彈。

技術分析方面，英鎊/美元於近數周沿日線圖下降通道波動，並曾數次下探下降通道底部及跌穿1.2735水平（從2019年9月3日低位1.1958至12月13日高位1.3514的上升浪的50%回吐水平）。不過滙價在短期內已重新反彈，並於近兩周形成倒轉V型走勢，現時重新挑戰1.2740-1.2760支持。若英鎊/美元能企穩此支持區的話，後市或可反彈至1.2970，甚至是1.3060水平。

交易策略方面，短期內待英鎊/美元下跌至1.2730-1.2750區域買入，上望1.2940，跌穿1.2695止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供