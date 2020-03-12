國際財經

世衞將新型冠狀病毒疫情列為全球大流行，而美國總統特朗應對疫情援助計劃令人失望，歐洲股市中段跌逾5%，道期挫逾1200點。

截至本港時間傍晚6時22分，道指期貨暫報22210點，跌1231點。英國富時100指數報5549點，挫327點或5.61%；德國DAX指數報9823點，挫615點或5.87%；法國CAC 40指數報4345點，挫264點或5.73%；意大利富時MIB指數報16978點，挫940點或5.25%。

美國總統特朗普就疫情發表全國講話時宣布，自周五起美國將對除英國外的所有歐洲國家實施旅行禁令，為期30天。他又呼籲國會立即通過減免薪資稅，並指示財政部推遲向受疫情影響的個人和企業納稅，變相為美國經濟注入逾2000億美元流動性資金。不過，投資者對美國政府抗疫措施的成效抱存高度懷疑。

新型冠狀病毒疫情持續全球擴散，美國目前有超過1200人確診感染，疫情波及41個州及華盛頓特區，23個州和首都華盛頓都宣布進入緊急狀態。

意大利單日再有196人死於新冠肺炎，累計死亡人數升至827人；確診人數增2313人，累計為12462人。意大利總理孔特宣布除了超市、食品商店與藥房外，全國商店暫停營業。政府亦準備推出250億歐羅刺激措施。

沙地、俄羅斯與阿聯酋計劃增產，紐約原油期貨現時每桶報31.16美元，挫1.82美元或5.52%；倫敦布蘭特期油報3.79美元，挫2美元或5.59%。