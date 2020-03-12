國際財經

世衞把新型冠狀病毒感染肺炎疫情列為全球大流行瘟疫。投資銀行瑞銀發表報告，表示因疫情大流行對全球市場影響，調整對25個國家和所有大類資產的預測，全球股市更可能下跌20%。

瑞銀最新預計，2020年全球增長率將降至2.3%，較原估下調0.6個百分點，有八國將陷入衰退。今年第二季美國經濟將萎縮，聯儲局分兩階段將聯邦基金利率下調至零，並預料新興市場的加權平均政策利率下降90個基點；發達市場下降80個基點。

報告指出，考慮到疫情確診病例仍將繼續大幅增加，即便在最樂觀的情形下，預計未來幾周市場情緒仍將低迷，未來一個月市場都難以見底。如果疫情能得到控制，今年底全球股市應會創出刺激政策所致的新高。北亞和美國可能領漲，歐洲和其他新興市場則落後。

不過，若在感染人數以1000為系數增加的中等情景，以及新冠肺炎發展成真正的全球大流行病，全球增長率可能降至1.6%甚至0.8%。中等情景和全球大流行情景下，全球股市分別下挫5%和20%。

在基準情形下，預計墨西哥披索和印尼盾將受益於基本平衡的國際收支和高息，人民幣、韓圜、新台幣等貨幣將在中國經濟重新加速和全球技術周期裏表現相對更好，年底將有平均3至4%的即期收益。