國際財經

世衞將新型冠狀病毒疫情列為全球大流行，加上美國總統特朗應對疫情影響的「輕量級」計劃令投資者失望，且美股步入技術性熊市，市場恐慌情緒急劇升溫，對環球經濟陷入嚴冬的憂慮竄升，歐洲股市早段挫逾5%。

截至本港時間下午4時28分，英國富時100指數報5573點，挫303點或5.16%；德國DAX指數報9877點，挫560點或5.37%；法國CAC 40指數報4366點，挫243點或5.29%；意大利富時MIB指數報16793點，挫955點或5.33%。

道指期貨暫報22630點，跌945點。

美國總統特朗普就新型冠狀病毒肺炎疫情發表全國講話時宣布，自星期五開始，美國將對除英國外的所有歐洲國家實施旅行禁令，為期30天。

特朗普又強調，這並非一次金融危機，只是一個短暫的時期，美國和整個世界最終將度過這一時期。他呼籲國會立即通過減免薪資稅，並指示財政部推遲向受疫情影響的個人和企業納稅，做法將為美國經濟注入超過2000億美元流動性資金。不過，投資者對美國政府抗疫救市力度感到失望，且對措施的成效抱存高度懷疑，避險情緒高漲。

新型冠狀病毒疫情持續全球擴散，美國目前有超過1200人確診感染，疫情波及41個州及華盛頓特區，23個州和首都華盛頓都宣布進入緊急狀態。

意大利單日再有196人死於新冠肺炎，累計死亡人數升至827人；確診人數增2313人，累計為12462人。總理孔特宣布除了超市、食品商店與藥房外，全國商店暫停營業。政府亦準備推出250億歐羅刺激措施，保護經濟免受歐洲最嚴重的新型冠狀病毒疫情的影響。

英國新增2人死於新冠肺炎，累計死亡9人；確診人數新增87人，累積460人，為單日最大增幅。當地推出價值300億英鎊(2991.24億港元)的刺激經濟計劃，以紓緩疫情對經濟帶來的衝擊。

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞表示，對疫情擴散和嚴重程度深表憂慮，經過評估後認為，新冠肺炎疫情已具有大流行的特徵，但強調各國仍然可以改變疫情的發展方向，呼籲做好監察、測試、治療、隔離、追蹤和動員民眾參與抗疫的工作。

新型冠狀病毒疫情大大打擊原油需求、美國叫停所有從歐洲赴美國的旅行，加上沙地、俄羅斯與阿聯酋計劃增產，拖累油價再挫逾4%。紐約原油期貨現時每桶報31.57美元，挫1.41美元或4.28%；倫敦布蘭特期油報34.31美元，挫1.48美元或4.14%。