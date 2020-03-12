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今日 14:59 國際財經

日股挫4.4%近3年低 澳股再插逾7%

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世界衞生組織(WHO)確認新型冠狀病毒疫情為全球大流行，加上市場質疑美國推出嚴厲措施抗疫的成效，並憂慮環球經濟進入寒冬，亞太區股市下滑。

美股三大指數挫逾4%至逾5%，步入技術性熊市，日本股市跟隨插水逾4%。日經平均指數收報18559點，挫856點或4.41%，創近3年收市新低。

為應對新型冠狀病毒疫情擴大導致的經濟減速，日本政府據報開始探討在4月份推出緊急經濟對策，包括向因學校臨時停課等，而不得不休班的育兒家庭發放現金等。這將是日本自雷曼危機以來首次推出緊急經濟對策。

南韓股市亦跌逾3%，韓國首爾綜合指數收報1834點，跌73點或3.87%，創2015年8月24日以來最低位收市。

南韓央行將放鬆對國內銀行貸款項目的抵押品規定，以確保企業能夠獲得便捷的低成本信貸。

澳洲推出逾880億元刺激經濟計劃，對抗疫情，但當地股市仍大插逾7%，澳洲普通股指數收報5370點，挫418點或7.23%，創2016年9月11日以來最低位收市。

澳洲公布176.3億元(澳元‧下同)(約886.37億港元)的經濟刺激計劃，包括薪資補貼與對小型企業的現金支付，以助經濟抵禦抗擊新型冠狀病毒疫情的衝擊。

澳洲總理莫里森稱，在本財年與未來兩個財年，刺激計劃的總體影響為229億元，相當於GDP的1.2%。

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