國際財經

高盛認為，股市對新型冠狀病毒可能造成的損害過於自滿，並可能面臨更多下跌。

高盛資產管理歐洲、中東、非洲和亞太地區全球投資組合解決方案團隊負責人Shoqat Bunglawala向外電表示，隨着控制疫情的措施可能繼續擴大，正如在中國和意大利所發生的那樣，高盛認為股市還未消化此次疫情的最差情形，因此承認從目前水平仍然存在下行風險。

他指出，基本上，企業盈利會受到衝擊，並進入了估值已經很高的時期。如果這種病毒繼續傳播，控制疫情措施被延長並進一步擴大，那麼這顯然將對全球經濟增長和企業盈利產生更大的影響。高盛預計，今年美國上市公司的每股純益增速將為0至2%，並預計歐洲企業每股純益將收縮6%。

Bunglawala續說，經濟數據將被拖延太久，以致於無法反映出該流行病的全部破壞程度，因此跟蹤其他因素，例如病毒的傳播速度、控制疫情措施和金融壓力的跡象非常重要。

對於外界愈來愈期待全球貨幣和財政官員加大對經濟的支持，而聯儲局和英倫銀行已經降低了利率。但根據Bunglawala的說法，已經很低的利率限制了潛在貨幣對策的空間，政府領導人可能需要提出自己的財政措施。

雖然Bunglawala所屬團隊目前對股票持謹慎態度，但仍在監控疫情發展以及股市的入場時機。他說，如果看到病毒傳播趨於穩定，高盛會轉變防禦立場，並利用好戰術性機會。