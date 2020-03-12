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畢非德:現時股市恐慌不及1987股災及2008金融海嘯



「股神」畢非德表示，現時股市恐慌情況並不比1987股災，或者2008年金融海嘯時期差。

世衞宣布新冠病毒疫情為全球大流行瘟疫



世衞宣布，將新冠肺炎列為全球大流行瘟疫(pandemic)，總幹事譚德塞稱，對疫情擴散和嚴重程度深表憂慮。

聯儲局再泵水 隔夜回購上限擴至1750億美元



美國紐約聯儲將拆借予銀行的隔夜回購上限，由1500億增至1750億美元，將14日回購加大450億美元，一個月回購增加500億美元。

道指收市插水逾1400點 步入熊市



美國總統特朗普日前聲稱會推刺激經濟措施，惟細節欠奉，美股周三大幅低開，其後世衞將新冠疫情稱為全球大流行，道指尾段急挫1689點或6.75%，收市仍挫1464點或5.86%，技術上步入熊市。標指及納指分別挫4.89%及4.70%，盤中都曾墜入熊市區。波音股價狂插18.15%，集團據報悉數提取備用信貸，暫停招聘新員工，並收緊旅行及加班費。

外圍焦點簡訊

￭ 美國2月CPI按月升0.1%，符預期，核心CPI升0.2%；按年計算，核心CPI升2.4%，較預期略高。財政部2月財赤2350億美元，多於去年同月的2340億美元。

￭ 特朗普本港時間周四上午9時舉行記者會，發表涉及疫情政策。眾議院民主黨議員稍後公布抗疫法案。白宮據報把疫情會議列為機密。

￭ 財長努欽向眾議院委員會作供承認，大規模刺激計劃或難短期內獲國會通過，政府將推出較小規模措施，冀通過延遲徵稅提供2000億美元或更多流動性。

￭ 美國達美航空延長中國所有航班停飛期限至5月31日。

￭ 美國10年期債息曾插至0.647厘，美市倒升上0.87厘。

￭ 日圓美市尾段轉強，每美元回落至107日圓，下滑1.01%。

￭ 紐約期金最多漲0.69%，收市倒跌1.1%，報每盎斯1642.3美元。

￭ 沙地阿美把每日產量進一步升至1300萬桶，消息拖累布蘭特期油及紐約期油收市分別挫3.8%及4%。

￭ 泛歐Stoxx 600一度彈高2.3%，收市倒跌0.74%。英國股市跌1.40%，德國與法國偏軟。

￭ 意大利新增2313人確診新冠肺炎，累計12462人；再多196人死亡，累計827人。

￭ 德國總理默克爾：多達70%人口面臨感染新冠病毒風險，將採取措施抗疫。

￭ 意大利政府準備推出250億歐羅刺激措施。

￭ 李克強：抓緊出台普惠金融定向降準措施，並額外加大對股份制銀行的降準力度。

【新股追蹤】4股今日掛牌 3隻暗盤潛水



4隻新股今天掛牌，交易資料顯示，常達(01433)、稀美資源(09936)及偉源(01343)暗盤較招股價分別潛水20.4%、13.45%和6.25%，深藍科技(01950)高7.69%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24882點，較昨日恒指收市低水350點。

￭ ADR港股比例指數報24894點，較港低336點。

￭ 利福中國(02136)料全年轉為虧損約7000萬人民幣。

￭ 佳景(00703)料全年虧損按年擴大至3.77億元。

￭ 香港資源(02882)年度虧損擴大至1.81億元，不派息。

￭ 樺欣(08442)獲批下周五轉到主板掛牌。