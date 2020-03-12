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除了新冠肺炎疫情之外，金融市場動盪的另一新震央，有分析認為是突然爆發的油價戰，殺傷力更像「黑天鵝」，會否對環球經濟造成更深打擊，須視主要產油國取態而定。

本欄早前預計，石油出口國組織與盟友(OPEC+)3月初的會議結果將左右原油供應及油價走勢，俄羅斯「拒絕再減」雖有跡可尋，沙地阿拉伯決意削價增產卻出乎意料，觸發本周一油價曾斷崖式暴瀉逾三成，周二於低位喘定反彈，惟昨天再度偏軟。若了解全球三大產油國的博弈，或有助預測短期油價去向，作好投資部署。

OPEC+上周五(6日)減產談判不歡而散，沙地國營石油公司沙地阿美隨即發動減價戰，對亞洲、歐洲和美國的客戶降低每桶原油售價6至8美元不等，下調幅度為30多年來最大。沙地阿美又宣布，擬增加4月供應量到每日1230萬桶，數額超過其持續產能上限1200萬桶，意味沙地不惜利用戰略石油庫存，向市場傾銷。

俄羅斯亦不甘示弱，國家油企Rosneft準備在4月1日、即減產協議完結後，每日增加供應30萬桶。俄國能源部長諾瓦克估計，每日產能最多提高50萬桶，令日產量達到破紀錄的1180萬桶。

俄羅斯減產意願低，主要是其產業結構比沙地多元化，2018年俄國能源產品佔出口總量大概10.5%，原油出口額僅佔GDP的8.5%。相反，「黑金」屬沙地經濟命脈，2018年能源產品佔總出口比重達86%，涉及金額更約為GDP的三成，故有較大動機維持油價在較高水平，因而積極推動減產。

油價戰針對的另一個目標是美國頁岩油。近10年間頁岩油發展相當迅速，產量飆升，附【圖】所見，在OPEC+決定減產之後，美國於2017年即躍居全球最大產油國，2018年市場份額進一步提高到14%以上。如果OPEC+加強減產力度，油價趨穩甚至上揚，將有助美國頁岩油搶佔市場。

事實上，各國產油成本存在巨大差異，沙地儲油層貼近地表，每桶成本可低到10至20美元；俄羅斯油儲多數位於深海，每桶成本比沙地稍高，約30美元；美國頁岩油井生命周期較短，必須不斷挖掘新油井才能保證產量，每桶成本達40至50美元。沙地具備明顯的成本優勢，今次快速反應，或希望「以本傷人」，迫使俄方重返談判桌，爭取油價話語權。另一方面打壓頁岩油發展，長遠對油儲龐大的沙地也有利。

雖然俄羅斯聲稱不排除與OPEC聯合行動穩定油市，但沙地表明如未能就應對疫情影響石油需求和價格的措施達成共識，OPEC+沒必要在5月至6月重開會議。原油供求失衡問題難以解決下，預料油價短期缺乏大幅回升空間。當然，OPEC+成員若再次結為「盟友」，則油價或許比病毒更易控制。

信報投資研究部

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