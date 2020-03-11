國際財經

英國衞生部公布，當地新增2人死於新冠肺炎，累計死亡9人；確診人數新增87人，累積460人，為單日最大增幅。

周三較早時，英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)公布，推出價值300億英鎊(2991.24億港元)的刺激經濟計劃，以紓緩疫情對經濟帶來的衝擊。

根據衞生部門公告，新增兩名死者的年齡分別超過70歲與53歲，兩人在感染新冠病毒前的健康情況已呈惡劣。前者在英國醫院過世，後者則在印尼旅遊期間確診及去世，為第二名在海外確診及去世的新冠肺炎患者。